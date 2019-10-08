伊拉克掀示威潮媒體遇襲 外界憂言論自由受損

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴格達7日電） 伊拉克歹徒攻擊多家媒體機構並發出威脅，令聯合國、記者與監督機構感到擔憂，要求伊拉克政府別讓報導大規模抗議的記者「噤聲」。

伊拉克首都巴格達與南部街頭上周爆發反政府抗議後，有關當局幾乎全面禁用網路，而不明歹徒周末又突襲媒體，更令人擔憂言論自由將受損。

數家電視台表示，庫德斯坦電視台NRT TV的巴格達辦公室、沙烏地阿拉伯所有的阿拉伯電視台（Al-Arabiya）與伊拉克Al-Dijla頻道5日傍晚遭到蒙面男子攻擊。

NRT TV說，持槍歹徒破壞設備，導致電視頻道暫時中斷播出，他們還拿走員工手機並攻擊地方警察。

根據阿拉伯電視台播出的監視畫面，約12名穿戴戰術裝備與頭盔的男子闖入辦公室，拆下牆上的螢幕並翻箱倒櫃弄亂抽屜。

阿拉伯電視台說，伊拉克總理馬蒂（Adel Abdel Mahdi）的辦公室向他們「保證」將調查這件事。伊拉克總統沙雷（Barham Saleh）譴責這些攻擊，稱「無法令人接受」。

安全部隊告訴法新社，另一家地方頻道Al-Nahrein 也遭到攻擊、設備受損，Hona Baghdad與Al-Rasheed都收到威脅。

過去一周，伊拉克南部的部落客與運動人士也說，他們因為報導收到威脅他們與家人的簡訊與電話。數家媒體機構也採取保密措施，以確保採訪團隊的安全。

根據無國界記者組織（RSF）發布的2019年新聞自由指數（World Press Freedom Index），伊拉克在180 國中排名第156名。

© 2019 AFP