厄瓜多反油價示威再爆衝突 產油設施遭佔領

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（法新社厄瓜多馬查奇7日電） 抗議油價飆漲的厄瓜多示威群眾今天在遊行前往首都基多途中，和鎮暴武力爆發衝突。厄瓜多政府則公布，由於產油設施遭到佔領，國家產油量已減少12%。

示威群眾為9日的抗議行動做準備，用燃燒的輪胎和路障將道路封鎖。鎮暴警察和軍方隨後在基多（Quito）郊區的馬查奇（Machachi）用催淚瓦斯驅離群眾。

厄瓜多原住民傘狀組織（umbrella organization）厄瓜多原住民族聯盟（Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador，CONAIE）領導人瓦爾加斯（Jaime Vargas）表示：「將有超過2萬名原住民抵達基多。」這個團體正是厄瓜多前總統馬瓦德（Jamil Mahuad）2000年因一場經濟危機被趕下台的重要推手。

厄瓜多原住民族聯盟在聲明中還表示，其他抗議人士試圖闖入位在基多的國民議會（National Legislative Assembly），並在「四周進行破壞行為」。

另一方面，厄瓜多能源部發布聲明表示，亞馬遜（Amazon）地區的3座油田「因遭到業務以外團體人士佔領」，導致生產活動暫停，影響每日6萬3250桶產油，相當於厄瓜多產油量的12%。聲明並未指明是哪些團體所為。

厄瓜多總統莫雷諾（Lenin Moreno）則在一場電視和電台演說中，指控前總統暨前盟友柯利亞（Rafael Correa）和委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）「試圖發動政變」，並「利用一些原住民團體的動員來進行掠奪和破壞」。

莫雷諾還說，政府運作已暫時搬移到港市瓜亞基爾（Guayaquil）進行。

厄瓜多爆發的這場10年來最大規模群眾抗議，是由運輸工會帶頭，但也有學生和其他人士發起。

自從厄瓜多國內油價最高調漲120%的措施3日生效後，全國各地連日爆發抗爭衝突。政府表示，示威活動至今已造成1位民眾死亡，77人受傷，傷者大多是安全部隊人員。截至目前已有477人被捕。

莫雷諾之所以取消燃料補助，是為了向國際貨幣基金（IMF）取得42億美元貸款，這項措施包括在3月簽署的貸款合約內。但厄瓜多本已背負龐大國債，燃料補助每年花費政府13億美元。（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）

© 2019 AFP