土耳其揚言出兵敘利亞 歐洲憂IS捲土重來

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（法新社巴黎7日電） 歐洲列強今天警告土耳其勿一如先前揚言的出兵敘利亞北部，說土國若因美國決定撤軍而出兵，將壯大武裝團體伊斯蘭國（IS）的士氣，引發新難民危機。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）長久以來揚言出兵敘北，對他們視為恐怖組織的庫德族民兵展開軍事行動，放話說行動有可能「在無預警下於任何一晚展開」。

美國總統川普昨天表示將撤出駐紮敘北的美軍，等同背棄與美並肩對抗IS的重要盟友、庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG），土耳其軍事行動看似箭在弦上。

美國防部試圖跟土耳其干預行動切割，表示國防部跟總統已和土耳其說得很明白，美方不支持土耳其在敘利亞北部的軍事行動。

不過，在土耳其在宣布「清剿」敘利亞「恐怖分子」計畫後，被外界視為指的正是人民保衛軍，歐洲各國政府旋即出面提出警告。

歐洲聯盟警告，在敘利亞東北部展開軍事行動將導致「大批」難民「流離失所」，並有可能「重挫」終結敘利亞8年內戰的政治行動。

法國自2015年起接二連三遭受聖戰士攻擊，許多是受到IS啟發或由聖戰士宣稱犯下。巴黎當局今天表示，庫德族部隊是敘國地面上攻打IS的主力，若對庫德族發動攻擊，恐推升遜尼派激進分子士氣。

法國外交部指出，儘管IS已於7個月前丟掉在敘國的最後一處據點，這個組織「仍對我們國家安全構成嚴重威脅」，敦促安卡拉當局「避免執行任何」可能壯大極端分子聲勢的「計畫」。

英國與德國也擔憂，土耳其出兵攻打庫德族恐瓦解針對IS的攻勢。

在英國，倫敦當局表示，任何威脅「永久殲滅達伊沙（Daesh，伊斯蘭國的阿拉伯語別稱）」進展的「片面行動」，英方都存有疑慮，說保護英國公民安全是政府的首要之務。

在德國，政府發言人戴梅爾（Ulrike Demmer）說，敘利亞延燒多年的內戰，土耳其也是受害者之一，有數以百萬計的難民越過邊界逃到土耳其。

但她說是在庫德族協助下，伊斯蘭國自封的「哈里發國」（caliphate）才得以瓦解，「不容危害敘利亞庫德族在抗IS聯軍支持下所取得的任何勝利」。

© 2019 AFP