洋基3連勝橫掃雙城 搶下美聯冠軍賽門票

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社明尼蘇達州明尼阿波利斯7日電） 美國職棒大聯盟MLB紐約洋基今天一路壓制明尼蘇達雙城攻勢，最終5比1拿下勝利，在季後賽第一輪以3連勝橫掃對手，搶下美聯冠軍賽門票。

美國職棒5戰3勝制的季後賽第一輪，洋基前兩場比賽都奪勝，在系列賽取得2比0「聽牌」優勢。

今天的系列戰第3戰中，洋基在2局上半靠托瑞斯（Gleyber Torres）的陽春全壘打先馳得點。

3局上半洋基首名打者厄薛拉（Gio Urshela）揮出二壘安打，接下來兩名打者雖然都未能建功，但賈德納（Brett Gardner）在兩出局後擊出左外野方向安打，讓洋基再添分數，以2比0領先雙城。

洋基7局上半首名打者托瑞斯揮出二壘安打，葛雷戈里斯（Didi Gregorius）在1出局後擊出右外野方向安打送回壘上隊友，讓洋基將領先擴大到3比0。

洋基先發投手塞維里諾（Luis Severino）今天投4局，有4次三振、2個保送，被擊出4支安打無失分，後續上場投球的康利（Tommy Kahnle）、歐塔維諾（Adam Ottavino）、葛林（Chad Green）都力保不失，前7局打完握有3分領先。

悶了7局的雙城，終於在8局下半靠羅沙里歐（Eddie Rosario）的陽春全壘打讓得分開張，洋基換下投了1.1局的後援投手布里頓（Zack Britton），由「火球男」柴普曼（Aroldis Chapman）接替，他也不負球隊所託，以99英里的四縫線速球三振對手，沒有讓雙城再拿下分數。

9上洋基替補出賽的梅賓（Cameron Maybin）相中對手77英里的滑球，大棒一揮擊出左外野方向陽春全壘打，下一棒的托瑞斯敲出二壘安打併盜上三壘，桑傑士（Gary Sanchez）也獲保送，雙城緊急換投仍在被葛雷戈里斯打出帶有打點的一壘安打後才止血。

雙城最後的反撲機會，無人出局1安打、1保送，一度看到反攻契機，但洋基柴普曼先三振喀卜勒（Max Kepler），葛雷戈里斯美技沒收波蘭科（Jorge Polanco）可能形成安打的球，柴普曼對上重炮克魯茲（Nelson Cruz）拿下再見三振，洋基最終5比1拿下勝利。

洋基今天贏球，在美聯季後賽首輪以3比0橫掃雙城，拿下美聯冠軍賽門票，是4個對戰組合中，最先晉級分區冠軍賽的隊伍。

© 2019 AFP