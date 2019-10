廣告 繼續瀏覽後續

(法新社巴黎7日電) 「第五元素」(The Fifth Element)法國名導盧貝松(Luc Besson)今天否認強暴年輕女星或對她們下藥,這是他被控性侵後,首度公開談及此事。

女星珊德範羅伊(Sand Van Roy)宣稱盧貝松在長達兩年時間內多次強暴她,巴黎檢方2月間因罪證不足宣布不予起訴,但在珊德範羅伊提出指控後,法官4日重啟調查。

28歲的珊德範羅伊是9名宣稱遭盧貝松性侵或性騷的女星之一,曾在盧貝松執導電影「終極殺陣5」(Taxi 5)和「星際特工瓦雷諾:千星之城」(Valerian and the City of a Thousand Planets)飾演小角色。

盧貝松坦承和珊德範羅伊交往,但說她是「幻想家」,「這件案子從頭到尾都是謊言,我沒強暴過那位女性,我這一生沒強暴過女性」。

根據節錄自他訪談的內容,盧貝松說:「我沒恐嚇過女性,沒威脅過女性...我從來沒像這位女子所說的對她下藥,那是謊話。」

完整訪談內容將在明天播出。

© 2019 AFP