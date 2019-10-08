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美擴大貿易黑名單 中國20公安單位8公司入列（中央社華盛頓7日法新社）美國對中國的貿易黑名單擴大，商務部今天宣布，將中國公安部門20單位與8家公司行號列入實體清單，理由是北京以違反人權方式對待維吾爾人及其他少數族裔穆斯林。

根據商務部新增「實體清單」包括新疆維吾爾自治區公安廳及所屬的19個單位，以及杭州海康威視數位技術公司等8家公司。

商務部指出：「這些實體已涉違反人權、在中國鎮壓行動中施虐、大規模任意拘押，以及利用高科技監控維吾爾族、哈薩克族和其他少數族裔穆斯林。」

美國官員表示，這項宣布與本周美中恢復貿易談判無關。

在被列入實體清單後，公司與實體將被禁止在未經政府許可下，向美國企業採購零組件。

商務部先前已將華為科技公司及其逾百家附屬事業列入實體清單。

杭州海康威視數位技術公司，市值420億美元，號稱是全球最大視頻監控設備製造商。

人權團體表示，中國將約100萬維吾爾人及其他族裔穆斯林，拘禁在新疆西部再教育營中。華府稱這讓人聯想到早年納粹德國的情景。

中國直到最近都否認有再教育營的存在，現在則宣稱那是職業訓練學校，是控制恐怖主義的必要手段，並譴責外界干預中國「內政」。（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）

© 2019 AFP