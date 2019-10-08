美日簽署貿易協議 深化農業和電子商務經濟關係

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（法新社華盛頓7日電） 美國總統川普今天宣布，美國和日本簽署兩項貿易協議。他表示，這將深化美日在農業和電子商務方面的經濟關係。

這兩項協議上個月在紐約聯合國大會（General Assembly）場邊宣布。美國10日則將與中國重啟令外界緊張的貿易談判。

川普去年起發動的貿易戰嚴重破壞美國農民的貿易關係，在中國的報復行動中，這些農民首當其衝。

然而，近幾周來美國對中國的大豆出口量增加。

川普今天宣布新美日貿易協議時說：「對於我們兩國來說，這些協議是一個巨大勝利。」

「我愛我們的農民和畜牧業者。我們一直為他們努力。」

依照這項協議，日本將削減牛豬肉等價值70億美元美國農產品出口關稅，同時縮減對美國大、小麥的採購加成利潤。

華府則同意對價值4000萬美元的日本農產品降低關稅，並放寬對日本牛肉的關稅配額（TRQ），允許日本在美國市場爭取擴大市佔率。

美日官員在另一項協議中也同意取消對影片、音樂和電子書等數位產品課稅，並確保跨境資料傳輸無障礙。

日本官員上個月表示，華府承諾不會對日本汽車出口課徵關稅，這是川普去年對主要貿易夥伴提出的威脅。（譯者：葉俐緯/核稿：劉淑琴）

© 2019 AFP