聯合國赤字逾2億美元 成員國會費沒到位

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（法新社紐約聯合國總部8日電） 聯合國秘書長古特瑞斯今天表示，聯合國目前已出現2.3億美元（約新台幣70億元）赤字，預備金可能在10月底用罄。為避免發不出員工薪水，秘書長下令采撙節措施。

根據法新社所取得資料，古特瑞斯（Antonio Guterres）在寫給聯合國秘書處3萬7000名員工的信中指出，為確保員工薪資與福利給付，有必要採取非特定的「額外權宜措施」。

他寫道：「就聯合國2019年例行營運所需預算總額，目前會員國僅支付了其中的70%，也即在9月底已短缺2.3億美元。10月底我們的預備金就可能消耗殆盡。」

為撙節費用，古特瑞斯提到延後一些會議及會談，並減少服務項目，另外，也將約束官員非必要性出差，同時採行節約能源措施。

一位聯合國官員在不具名情況下表示，早前古特瑞斯就要求會員國，今年增加對聯合國捐獻，以避免現金流問題，但會員國拒絕了。

古特瑞斯說：「維護我們財務健全的最終責任落在會員國肩上。」

若不包括支付維和部隊營運費用，聯合國2018年至2019年營運預算近54億美元，其中美國貢獻22%。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）

© 2019 AFP