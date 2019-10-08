表彰對天文學開創性貢獻 3學者獲諾貝爾物理獎

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（法新社斯德哥爾摩8日電） 加拿大裔美國籍物理學家皮博、瑞士天文學家梅爾和奎洛茲的研究讓人類更加認識自身在宇宙中的位置，今天榮獲2019年諾貝爾物理學獎。

瑞典皇家科學院（Royal Swedish Academy of Sciences）秘書長韓遜（Goran Hansson）在記者會中表示，皮博（James Peebles）的「理論研究發現對大霹靂（Big Bang）後，人類對宇宙如何演化的理解有重大貢獻」，將獲得一半獎金。

梅爾（Michel Mayor）和奎洛茲（Didier Queloz）1995年10月發現太陽系外繞行太陽般恆星運行的系外行星，將對分另一半獎金。諾貝爾獎獎金達900萬瑞典克朗（約新台幣2807萬元）。

韓遜說：「他們的發現永遠改變我們對這個世界的看法。」

皮博1960年代中期發展至今20多年的理論架構是「關於宇宙的當代想法基礎」。

他利用理論工具和計算方法，將大霹靂後散發的輻射溫度與其創造的物質量之間關係連結起來。他的研究顯示，人類已知的物質，像是恆星、行星和人類本身只佔了宇宙的5%，其他95%是「仍然未知的暗物質和暗能量」。

瑞典皇家科學院說：「這是現代物理學所面臨的謎團和挑戰。」

皮博是美國普林斯頓大學（Princeton University）愛因斯坦榮譽科學教授，梅爾和奎洛茲都是瑞士日內瓦大學教授。奎洛茲也在英國劍橋大學任教。

梅爾和奎洛茲1995年10月在法國南部的一座天文台利用專門訂製的望遠鏡，觀測到體積與木星相仿的氣態行星飛馬座51b（51 Pegasus b），在距離太陽約50光年外，繞行類太陽恆星飛馬座51（51 Pegasi）。

韓遜指出，這樣的發現「開啟了天文學革命」，此後天文學家在銀河系內發現超過4000顆系外行星。

© 2019 AFP