諾貝爾物理學獎 瑞士師徒得主直呼不可思議

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（法新社日內瓦8日電） 今天榮獲諾貝爾物理學獎的瑞士科學家梅爾和奎洛茲表示，這項肯定「簡直不可思議」。

梅爾（Michel Mayor）和奎洛茲（Didier Queloz）因「發現太陽系外繞行太陽般恆星運行的系外行星」，共同獲得本屆諾貝爾物理學獎900萬瑞典克朗（約新台幣2807萬元）獎金的一半。

兩人透過日內瓦大學（University of Geneva）發布聲明表示，那是他們「生涯中最令人興奮的發現」，且「獲頒諾貝爾獎簡直不可思議」。

梅爾和奎洛茲在1995年10月6日首度發現繞行太陽般恆星運行的系外行星時，梅爾是日內瓦大學教授，奎洛茲則是他指導的博士班學生。日內瓦大學表示，他們的發現「宛如一枚炸彈在天體物理學界引爆」，「掀起天體物理學的革命」。

兩人發現的第一顆系外行星命名為「飛馬座51b」（51 Pegasi b）。至今已被確認的系外行星約有2000顆。

日內瓦大學校長佛魯基格（Yves Fluckiger）也為今天的得獎消息喝采。他在聲明中說：「這是對梅爾和奎洛茲成就的絕佳肯定。這證明了他們的科學程序品質和兩人的嚴謹度，也證明他們超越常規思考和探究的創造力和能力，這也是一些最偉大發現的來源。」

© 2019 AFP