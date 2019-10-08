1年逾9億元 暴龍與勞瑞續約

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（法新社多倫多7日電） 體育電視頻道ESPN今天報導，美國職籃NBA冠軍隊多倫多暴龍陣中，5度入選明星賽的勞瑞（Kyle Lowry），同意球隊1年3100萬美元（約新台幣9.63億元）的延長合約。

ESPN根據經紀人巴特斯坦（Mark Bartelstein）所言做出的報導，此舉將使勞瑞不會進到明年7月的自由球員市場，而33歲的勞瑞現有合約的最後一季，年薪將是3340萬美元（約新台幣10.38億元）。

這份合約是NBA將滿34歲，或年紀更大的老將，薪水最高的一份合約。

留下勞瑞，暴龍將保有衛冕總冠軍的核心陣容，暴龍先前滿心期待卻遭遇挫敗，因為他們失去轉戰洛杉磯快艇，今年總冠軍賽最有價值球員（MVP）的雷納德（Kawhi Leonard）。

暴龍今年預期將會更加倚賴上一季的最佳進步獎得主西雅坎（Pascal Siakam），他們也還有西班牙明星中鋒賈索（Marc Gasol）及伊巴卡（Serge Ibaka）等人在陣中，但他們的合約將在本季到期。

東區因為有密爾瓦基公鹿、費城76人等頂級強隊威脅暴龍王座，將使暴龍要重返季後賽相形困難，因此暴龍保有交易勞瑞的選擇權。

勞瑞是美國2016年拿下里約奧運金牌的成員之一，上季在他第12年的NBA生涯，平均每場比賽可獲14.2分、4.8籃板、和生涯新高的8.7助攻，另有1.4抄截。

2009年勞瑞被曼菲斯灰熊交易到休士頓火箭，之後在2012年被交易到暴龍。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）

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