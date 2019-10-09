三菱日聯證券不讓請育嬰假 加拿大父親告上法院

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（法新社東京9日電） 一名加拿大籍男子聲稱，僱主三菱日聯摩根士丹利證券在他試圖請育嬰假後，開始對他有職場霸凌行為，最後甚至解僱。這名不滿的父親對公司提告，今天在東京出庭。

法新社報導，這已是日本近幾周第二起育嬰假訴訟。由於日本的出生率屬全球末段班，相關司法案件引起社會關注。

因育嬰假杠上三菱日聯摩根士丹利證券（Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities）的伍德（Glen Wood）今年49歲，在日本已居住約30年。他的兒子2015年10月出生，是早產兒。

伍德表示，他當時在尼泊爾工作的伴侶產下兩人兒子前，他就向僱主申請日本法律賦予的育嬰假，但公司方面卻遲遲不批准，無視他甚至為證明與兒子的血緣關係，所提出的基因檢測報告。

伍德今天出庭前指出：「我知道這是老派企業思維，但仍很驚訝。事關緊急狀況，我的兒子躺在加護病房，他們卻不讓我放育嬰假。」

「我想，男人請育嬰假大概果真視同叛國吧。」

三菱日聯摩根士丹利證券直到2015年12月耶誕節，也就是伍德兒子出生約兩個月後，才讓他請假探望兒子。

根據伍德的說法，2016年3月攜兒回日本後，他在職場被排擠，甚至因此消沉沮喪，不得不請6個月病假。當他再度回到工作崗位，公司先是讓他休無薪假，接着乾脆解僱。

三菱日聯摩根士丹利證券否認有壓迫排擠情事，宣稱支持員工請合法育嬰假的權利。

根據日本法律，孩童雙親皆可請長達一年的育兒假，且若缺乏托育場所，可增加請假日數，但實際上，僅約6%父親會執行這項法定權利。據稱這和來自僱主的壓力及社會崇尚長工時有關。

此外，一旦勞資雙方因育兒假髮生訴訟，法官也傾向作出對資方有利的判決，因為難以證明所謂的職場不當對待為勞方請假所引起。

根據調查，就算請育兒假，超過70%日本男性兩周內就會回公司上班。

日本政府近日宣布，希望在2020年前將請育兒假的男性人口比例提升至13%。（譯者：陳韻聿/核稿：陳昱婷）

© 2019 AFP