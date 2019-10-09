中國出借泰國貓熊猝死 死因是心臟衰竭

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（法新社北京9日電） 中國出借給泰國的19歲公貓熊「創創」上月16日猝死，引發中國網友質疑園方照料不當。中國當局指出，派遣專家團隊前往泰國清邁動物園後，驗屍結果顯示，創創因為心臟衰竭而死。

公貓熊「創創」2003年10月被送進清邁動物園，9月16日吃完竹子後突然死亡。創創和另一頭母貓熊「林慧」一起生活在園中，它們被安置在有空調的圍欄內。一般來說，圈養的貓熊壽命可達30歲。

這兩頭貓熊由四川成都出借，是北京「貓熊外交」的一環，原應於2023年返還中國。

創創之死登上中國社群平台新浪微博（Weibo）熱搜話題，網友紛紛討論創創猝死的「可疑狀況」。有人批評清邁動物園給它吃較硬的成熟竹子，但網傳照片中的貓熊是否為創創仍有待釐清。

中國國家林業和草原局昨天在微博帳號發文指出，解剖驗屍完成後，泰國與中國專家組成的聯合調查小組「一致」認為，創創身上沒有外傷，氣管也沒有異物，死因是「慢性心臟衰竭急性發作」導致全身器官缺氧。

清邁動物園負責人烏提柴（Wutthichai Muangmun）告訴記者，創創死前在做它最愛的事：吃竹子。（譯者：侯文婷/核稿：陳彥鈞）

© 2019 AFP