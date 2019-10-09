共和黨人打臉總統 俄2016確實出手助川普贏大選

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（法新社華盛頓8日電） 美國共和黨聯邦參議員率領的調查小組今天表示，俄羅斯確實尋求在2016年總統選舉中助川普一臂之力。這個結論與白宮對這起爭議事件的說詞相悖。

法新社報導，參議院情報委員會2016年選舉調查報告指出，以俄羅斯聖彼得堡為據點的「網路研究社」（IRA），在社群媒體發動全面性操縱活動，相當於「公然支持俄羅斯在美國大選中所偏好的候選人」。

報告說：「委員會發現，網路研究社依據克林姆林宮的指示，透過重挫（民主黨總統候選人）希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）勝出機會、支持川普，藉此影響2016年美國總統選舉。」

報告說：「網路研究社的社群媒體活動公開且幾乎一面倒地支持當時角逐總統大位的川普。」

共和黨聯邦參議員柏爾（Richard Burr）領導的委員會發布報告的同時，川普依舊堅稱俄羅斯干預大選的報導是「假新聞」，是民主黨散播的「俄羅斯獵巫騙局」。

川普與共和黨盟友也續推一套未經證實的理論，直指民主黨在2016年選舉中勾結烏克蘭破壞川普選情。

兩方在2016年大選上相互矛盾的說法，已成為川普最新爭議的核心。

川普日前要求烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）幫忙調查民主黨2020年總統參選人拜登（Joe Biden），遭人指控是濫權施壓基輔干預明年選舉，促使眾議院展開彈劾調查。

參院情報委員會警告，明年大選恐再重蹈通俄門的覆轍，「行政部門應在2020年大選登場前加強宣導，要民眾小心提防國外勢力可能幹預2020年選舉的風險」。

© 2019 AFP