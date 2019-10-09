北韓再試射飛彈 歐洲促落實制裁

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（法新社紐約聯合總部8日電） 聯合國安全理事會就北韓最新的飛彈試射舉動舉行閉門會議，安理會部分歐洲成員國今天呼籲對北韓嚴格實施國際制裁。

據法國大使黎維埃（Nicolas Riviere）宣讀的聲明指出：「國際制裁必須持續實施並完全且嚴格地執行。」

與法國一起發表聲明的國家，還有比利時、德國、波蘭、英國與1月才成為安理會一員的愛沙尼亞。

聲明說：「這些挑釁行動…破壞區域安全與穩定，顯然違反聯合國安理會決議。我們敦促朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）真誠地與美國展開有意義的協商。」

北韓駐聯合國大使金松（Kim Song，譯音）今天罕見與媒體交談，他批評歐洲聽從華府授意來舉行這場安理會會議。

金松說：「美國與其同夥應記住，若現在在聯合國安理會提出攸關我國自衛措施的議題，只會進一步（激勵）我們捍衛主權的願望。」

美國與北韓5日在瑞典重啟停滯的核子會談，但北韓2日從海基平台試射一枚潛射彈道飛彈，不但是一連串試射行中的最新一起，也最具挑釁性。

北韓代表團5日與美國官員在斯德哥爾摩見面，但隨後就走人，聲稱會談破局，「沒有談出任何成果」。

© 2019 AFP