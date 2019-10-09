研發鋰電池先驅 美英日學者獲諾貝爾化學獎

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（法新社斯德哥爾摩9日電） 諾貝爾化學獎今天揭曉，3位得主分別是美國固態物理學家古德諾、日本研究員吉野彰和英國學者惠廷安，他們因研發鋰離子電池對人類貢獻卓着，獲得這項殊榮。

鋰離子電池是促成智慧型手機當道，以及人類社會擺脫化石燃料的關鍵。

瑞典皇家科學院（Royal Swedish Academy of Sciences）指出，古德諾（John Goodenough）高齡97歲，是諾貝爾獎歷來最年長得主，他將與吉野彰（Akira Yoshino）及惠廷安（Stanley Whittingham）共同均分900萬瑞典克朗（約新台幣2807萬元）獎金。

諾貝爾獎評審團表示：「這種輕量、可重複充電且電力強大的電池，如今應用廣泛，從行動電話至筆記型電腦以迄電動車…（並且）也能儲存相當數量的太陽能與風力發電，讓無化石燃料社會成為可能。」

評審團說：「自鋰離子電池1991年首度問市以來，已徹底改變了我們的生活」，並說他們為「人類帶來極大益處」。

1970年代石油危機期間，惠廷安尋覓替代性能源，發現一種方法可運用鋰的勢能。鋰是非常輕的金屬，可漂浮在水面上。

他研發一款部分由鋰構成的電池，利用鋰的自然釋放電子特性傳遞能量，但電池太不穩定無法使用。

古德諾以惠廷安的原型為基礎，改採取不同的金屬化合物，電池勢能增加了一倍，達到4伏特。

他的這項研發，為日後發展出電力更強且更持久鋰離子電池奠定了基礎。

1985年，吉野彰使用一種儲存鋰離子的碳基材料，最終研發出商業上可行的鋰離子電池。

3人研發成果造就前所未有的電力最強大、輕量且可重複充電的鋰離子電池問世。

當被問到他是那種類型的研究人員時，吉野彰在東京記者會上說，一個優秀科學家須具備兩個特質，「其一是得有個靈活的頭腦，隨機應變，其次是不屈不撓，持之以恆且永不放棄。」

現年71歲的吉野彰目前是東京旭化成公司（Asahi Kasei Corporation）研究員，且是日本名古屋名城大學（Meijo University）教授。

古德諾目前在美國德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）任教。

現年77歲的惠廷安則是紐約賓安頓大學（Binghamton University）教授。

© 2019 AFP