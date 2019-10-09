美國南部邊界大肆拘捕移民 過去12個月近百萬人

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（法新社華盛頓8日電） 美國邊境當局官員今天表示，過去12個月邊防人員在接壤墨西哥的南部邊界，逮捕或阻擋近一百萬無證移民，創逾10年以來人數之最。

美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）代理局長摩根（Mark Morgan）指出，2019年財政年度（2018年10月至2019年9月），美墨邊界無證移民遭逮捕人數的高峰在今年5月，超過14萬4000人被捕。

摩根還說，無證移民遭逮捕人數低峰為今年9月，略逾5萬2000人。

摩根在白宮簡報時指稱，海關與邊境保護局持續與外國夥伴合作，尤其是墨西哥、薩爾瓦多、瓜地馬拉及宏都拉斯，以共同處理這項區域危機。

這些激增的逮捕人數，主要來自中美洲移民，他們為逃離國內貧窮及暴力，連同大群團體及家庭成員，成群結隊從墨西哥邊界跨入美國以尋求庇護。

美國總統川普的政府已加強努力防堵來自宏都拉斯、瓜地馬拉及薩爾瓦多的大批移民，除了要求墨西哥阻止他們過境，也規定他們要在首個入境國家尋求庇護，亦即瓜地馬拉或墨西哥。

摩根也指出，大約114公里長的邊界圍牆已經建造完成，預計2020年底前會蓋完總長約724公里的邊牆。但他坦言，取得土地及徵收土地會是件難事。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）

© 2019 AFP