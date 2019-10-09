貿易戰影響 美國全球競爭力落居第2

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（法新社日內瓦8日電） 世界經濟論壇（WEF）今天公布2019年全球競爭力報告（The Global Competitiveness Report 2019），美國不敵新加坡落居第2，部分肇因於總統川普發動的貿易戰。

世界經濟論壇1979年起年年發表全球競爭力報告，評估經濟體的生產力和長期成長。

今年的報告指出，美國雖「仍是創新強國」，但出現些許麻煩跡象。

世界經濟論壇社經議題部門主管札希迪（Saadia Zahidi）評論川普政府關稅衝擊時表示，沒有「確切數據」可以顯示美國對多個經濟夥伴施加關稅帶來的衝擊，因為與整體貿易相比，受影響的產品有限。

但她在日內瓦告訴記者，投資美國的「情緒」「近來持續減退」。

「那最終會衝擊到長期投資，影響決策者的思維，也會衝擊美國的非美國人企業領袖觀點，因此長期來說，確實有關係。」

除了根據實際經濟數據，世界經濟論壇的競爭力報告有部分是透過主管調查得來。

報告從基礎建設、健康、勞動市場、金融體制、公共制度品質與經濟開放程度等面向評估競爭力，再以0到100分評分。

新加坡在100分中拿到84.8分。世界經濟論壇指出，世界前幾大經濟體貿易戰導致貿易轉移，新加坡因而得利。

美國去年拿到85.6分，今年退步到83.7分。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）

© 2019 AFP