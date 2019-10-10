哈吉貝撲日 世界盃橄欖球賽停賽F1賽車觀望

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（法新社東京10日電） 超級颱風哈吉貝（Hagibis）朝日本挺進，世界盃橄欖球賽主辦方今天宣布取消英格蘭對法國、紐西蘭對義大利兩戰，F1賽車鈴鹿站的主辦方則仍在觀望颱風的影響。

世界盃橄欖球賽賽事總監吉爾平（Alan Gilpin）宣布大會將採取前所未有舉措舉，「取消某些受（颱風）影響地區的比賽」。

兩場遭取消的比賽都是原定12日進行的比賽，吉爾平表示，13日的4場比賽，包括主辦國日本與蘇格蘭的比賽，是否如期開賽目前仍在評估。

他說：「我們持續評估星期日（13日）的比賽，並將盡全力確保比賽如期進行。」

另一方面，日本大獎賽主辦單位今天承諾，在密切追蹤強台周末動向之餘，車迷和車手的安全是他們首要考量。

一級方程式集團（Formula One）今天發布聲明，證實周末賽程將依賽道安全而定。

聲明寫說：「國際汽車聯盟（FIA）、F1賽車、鈴鹿站和日本汽車聯盟（JAF）正密切觀察颱風哈吉貝動向，和哈吉貝對2019 FIA F1日本大獎賽帶來的影響。」

颱風天雨路滑，能見度低，曾導致法國車手畢昂奇（Jules Bianchi）在2014年日本大獎賽鈴鹿站撞車，並於隔年因傷辭世。

哈吉貝最大風速來到每小時270公里，達日本最大的猛烈颱風等級，相當於5級颶風，預計12日在東京附近登陸。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）

© 2019 AFP