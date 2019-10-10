國民逆轉勝道奇 晉級國聯冠軍賽

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（法新社洛杉磯9日電） 美國職棒大聯盟MLB華盛頓國民今天在國家聯盟季後賽首輪第5戰中靠兩 陽春炮將比賽逼進延長賽，再靠肯德瑞克滿貫炮轟垮洛杉磯道奇，以3勝2負成績晉級國聯冠軍賽。

今天比賽前半段，道奇以3比0領先，國民8上以兩支陽春全壘打炮轟道奇後援的賽揚強投克蕭（Clayton Kershaw），將比分追平，之後兩隊沒有得分，讓比賽進到延長。

10局上半，國民伊頓（Adam Eaton）獲得保送，倫登（Anthony Rendon）再擊出場地規則二壘安打，下一棒的蘇鐸（Juan Soto）獲故意四壞球保送，肯德瑞克（Howie Kendrick）在滿壘情況下，將道奇後援投手凱利（Joe Kelly）97英里的四縫線速球轟出中外野全壘打大牆，靠着這支滿貫炮，國民後來居上取得7比3領先。

道奇10下沒有添得分數，國民以7比3贏球，在與道奇的系列賽以3比2勝出，闖進國聯冠軍賽，接下來將與紅雀爭奪國聯冠軍及前進世界大賽的門票。

今天面對國民先發投手史特拉斯堡（Stephen Strasburg），主場作戰的道奇1局下半靠曼西（Max Muncy）的兩分炮、2下耶南德茲（Enrique Hernandez）的陽春全壘打，在前5局打完以3比0領先。

國民直到6上才靠倫登、蘇鐸兩支安打串連要回1分，8上面對道奇投手克蕭，倫登、蘇鐸接連轟出陽春彈將比分扳平，逼得道奇再派出前田健太登板，在他連飆3次三振後才穩住局勢。

聖路易紅雀稍早在國聯季後賽首輪第5戰，靠1局上半狂掃10分，終場以13比1痛擊亞特蘭大勇士，並以系列賽3比2的成績率先晉級國聯冠軍賽。

© 2019 AFP