墨西哥原住民氣承諾跳票 擄走市長遊街示眾

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（法新社墨西哥拉斯馬加里塔斯9日電） 官員今天表示，墨西哥南部一群憤怒的農民為表抗議，今天闖入市政廳，擄走市長後，讓他坐在皮卡車的後車鬥遊街示眾。

事發在昨天，東部奇亞帕斯州（Chiapas）拉斯馬加里塔斯市（Las Margaritas）托霍拉瓦爾人（Tojolabal）原住民部落有數十人手持棍棒，闖入市長辦公室。

目擊者告訴調查人員，這群人捆綁市長艾斯坎登（Jorge Luis Escandon）後推他到室外，把他綁在皮卡車的後車鬥，接着載着他遊街數十公尺，直到警方與公務人員介入才解開艾斯坎登。

艾斯坎登沒有大礙，但他指控這群人試圖勒索。

他告訴法新社：「大概50或60人開着3輛皮卡車闖進來，手持棍棒，盤算着要綁架市府官員之後勒索，以遂其一直以來的心願：拿錢。」

州檢察官表示，這群人希望他們的聖利塔溫室種植區（Santa Rita El Invernadero）享有更多公共資源，包括直接現金轉帳等等。

福斯新聞則引述墨國媒體說，這群農民要求艾斯坎登兌現修築道路的選舉支票。

有12人在混亂中受傷，11人被捕。

拉斯馬加里塔斯位於墨西哥與瓜地馬拉邊境，人口2萬。

© 2019 AFP