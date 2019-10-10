布達佩斯市長瞎扯好萊塢眾星挺連任 惹惱史嘉蕾喬韓森

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（法新社布達佩斯9日電） 匈牙利首都布達佩斯市長競選文宣擅用「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）等明星肖像，引來好萊塢眾星不滿，史嘉蕾喬韓森今天否認相挺。

Bors報上月報導，史嘉蕾喬韓森曾稱讚布達佩斯現任市長塔洛斯（Istvan Tarlos）。

Bors報刊登史嘉蕾喬韓森前來布達佩斯拍攝「黑寡婦」（Black Widow）期間，在市長官邸與塔洛斯的合照，還說她對塔洛斯以及塔羅斯連任的雄心「評價很高」。

塔洛斯希望在13日的投票中贏得連任。

但34歲的史嘉蕾喬韓森今天對法新社發出聲明說，她當時只是和塔洛斯分享「對布達佩斯好客、美麗和魅力的誠摯感謝」。

史嘉蕾喬韓森聲明寫道：「有別於多個媒體報導，我並未在即將到來的市長選舉支持塔洛斯市長。」

塔洛斯競選團隊後來又在文宣印上威爾史密斯（Will Smith）、麥特戴蒙（Matt Damon）、安潔莉納裘莉（Angelina Jolie）等人的照片以及眾星對布達佩斯的讚美話語，和好萊塢梁子越結越深。

裘莉的經紀公司在Index.hu news-site網站上表示：「裘莉女士或任何公關並未發表或允許任何文字、肖像在匈牙利用作政治用途。」

塔洛斯後來對地方媒體否認參與報導或文宣製作。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）

© 2019 AFP