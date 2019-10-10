死了也不放過維吾爾族 中國根除身分認同靠破壞墓園

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（法新社新疆沙雅縣9日電） 倡議人士表示，中國為了根除新疆維吾爾族的身分認同，破壞維族家庭世世代代下葬的墓地。

法新社與非營利組織Earthrise Alliance分析衛星影像發現，中國政府從2014年開始挖掘並移平至少45個維吾爾族墓園，過去兩年就有30個墓園消失。

法新社記者在沙雅縣3處毀壞的墓園看到入土的遺骨被棄之不顧。其他墓園則見墳墓淪為磚堆四散空地上。

當局提出的理由五花八門，從都市開發到將老舊墳墓「標準化」，都是這些墓園被破壞或拆遷的原因。沙雅縣文化局副局長卡思慕（Kadier Kasimu）表示：「新墓地標準化、乾淨，對居民來說也很方便。」

海外維吾爾族人則表示，破壞墓地是國家鎮壓行為之一，目的在控制他們的生活。

東突厥斯坦國族覺醒運動（ETNAM）創辦人胡達亞爾（Salih Hudayar）曾祖父安葬的墓地遭到拆毀。他說：「這全都是中國的行動之一，要有效根除任何關於我們身分的證據，並有效地讓我們成為漢人。」

他說：「這就是為什麼他們要破壞所有這些歷史遺址、這些墓園的原因，目的在讓我們跟我們的歷史、我們的父執輩，以及我們的祖先失去連結。」

據估計，新疆約100萬大多是穆斯林的少數族群，遭當局以打擊宗教極端主義及分裂主義為名，送入再教育營。獲釋者則遭當局以家訪，禁止蓄鬍和穿戴面紗等名義，受到嚴密監控及管制。

研究維吾爾族文化的倫敦大學亞非學院（SOAS）教授哈里斯（Rachel Harris）表示：「破壞墓地是目前正在進行更廣泛政策中的一大部分。從破壞清真寺、聖人陵墓到家庭墓園，這一切都是為了破壞人們與歷史的關係、人們與他們居住土地的關係。」

儘管國際對中國對待維族方式的批評聲浪升高，北京當局仍抱持違抗態度。美國本周表示，將對涉嫌違反人權的官員採取簽證限制措施，並將28間被控違反人權的中國企業列入黑名單。

© 2019 AFP