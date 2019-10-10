法網最高齡冠軍吉梅諾辭世 享壽82歲

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（法新社馬德里9日電） 西班牙網球協會今天宣布，公開賽時代最高齡的法國公開賽男單冠軍吉梅諾（Andres Gimeno）與世長辭，享壽82歲。

吉梅諾最大的成就是1972年在34歲時贏得法網冠軍，他也曾在1969年打進澳洲公開賽決賽，並在1970年挺進溫布頓網球錦標賽4強。

法新社報導，西班牙網球協會（RFET）的聲明指出：「西班牙網壇的指標性人物之一吉梅諾，與病魔纏鬥多時，今天在巴塞隆納辭世，享壽82歲。皇家西班牙網球協會想向他的家人與親屬表達哀悼。」

世界排名第2的西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）在推特表示，吉梅諾是西班牙網壇的「先驅」。

他在推文中寫道：「我剛獲知吉梅諾辭世的噩耗。毫無疑問他是西班牙網壇的先驅，是一名偉大的運動員。謹向他的家人表達誠摯的哀悼。願逝者安息。」

吉梅諾生涯得過44座冠軍，1958年到1960年與1972 年到1973年曾代表西班牙參加台維斯杯（Davis Cup）。他是在2009年進入國際網球名人堂（International Tennis Hall of Fame）。

曾贏得溫布頓與美網冠軍的美國傳奇名將史密斯（Stan Smith）稱吉梅諾是「勤奮不懈的競賽者」。

現為國際網球名人堂主席的史密斯說：「我曾在一些大型比賽對上他，這點我可以保證。大多數時候，我記得吉梅諾是很好的人。無論是敗給他或擊敗他，很難不喜歡吉梅諾。」

© 2019 AFP