涉嫌泄露機密情報給記者 美國防情報局分析師遭逮補

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（法新社華盛頓9日電） 美國官員表示，國防情報局（Defense Intelligence Agency, DIA）一名反恐分析師今天遭到逮捕，此人據稱向記者泄露最高機密情報。

美國官員指出，來自維吉尼亞州亞歷山卓（Alexandria）30歲的佛瑞斯（Henry Kyle Frese）上班時被拘留，他面臨泄露機密國防情報兩項罪名。

司法部助理部長德梅斯（John Demers）告訴記者：「佛瑞斯出於私利泄露國家安全情報，被當場逮到。」

司法部並未透露佛瑞斯據稱泄露的情報內容，僅表示內容涉及「外國的武器系統」。

佛瑞斯據稱向兩名記者提供機密情報，司法部也未透露記者身分。

根據起訴書內搜集資訊和佛瑞斯的推特（Twitter）動態，涉入記者似乎替財經媒體CNBC和國家廣播公司新聞網（NBC News）工作。

CNBC於2018年5月引述「直接知情人士」報導，中國在具主權爭議的南沙群島部署反艦巡弋飛彈和地對空飛彈系統。

CNBC未立即回覆置評要求。

根據維吉尼亞東區聯邦地區法院（Eastern District of Virginia）一個聯邦大陪審團遞交起訴書內容，佛瑞斯據稱與兩名記者之一有親密關係。

官員表示，佛瑞斯2017年1月至2018年2月是國防情報局約聘人員，從那時起即為國防情報局正式員工，權限上達最高機密層級。

國防情報局是美國軍事情報單位。（譯者：葉俐緯/核稿：徐睿承）

© 2019 AFP