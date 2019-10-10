為撤軍決定辯解 川普：諾曼第戰役庫德族沒幫忙

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（法新社華盛頓9日電） 美國總統川普今天說，面臨土耳其軍事行動的敘利亞庫德族沒有「在諾曼第戰役幫助我們」，為他撤軍讓土耳其得以出兵而廣遭批評的決定辯護。

美國先前與庫德族部隊並肩作戰，對抗在敘利亞攻城掠地的伊斯蘭國（IS）。川普說，庫德族部隊是「為了他們的土地奮戰」。

他說：「如同有人今天在一篇鏗鏘有力的文章中所述，他們沒有在二次世界大戰幫助我們，舉例來說，他們沒有在諾曼第戰役協助我們。」

川普提到的似乎是保守派網站Townhall一名專欄作家所寫的文章，這個網站支持川普將美軍撤出敘利亞北部戰線，讓土耳其得以展開軍事行動。

白宮6日突然宣布撤軍後，川普遭到共和、民主兩黨猛烈炮轟。

川普說，庫德族「在那協助我們是為了保衛自己的領土，這是另外一回事」。

他又說：「就彈藥、武器、金錢與軍餉而言，我們投注大量資金在協助庫德族上。話雖如此，我們還是很喜歡庫德族。」

在抗伊斯蘭國（IS）國際聯軍中擔任美國特使的麥格克（Brett McGurk）曾對川普這番說法提出質疑。他說，我們「提供的武器很少」，且「幾乎所有維穩經費都是來自聯軍」。

© 2019 AFP