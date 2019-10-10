紅雀首局攻10分定勝負 轟垮勇士晉級國聯冠軍賽

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（法新社亞特蘭大9日電） 美國職棒大聯盟MLB聖路易紅雀今天在國家聯盟季後賽首輪最終戰的1局上半就攻下10分，為比賽勝負定調，最終以13比1轟垮亞特蘭大勇士，率先搶下國聯冠軍戰門票。

美國職棒5戰3勝制的國聯季後賽首輪，勇士、紅雀在前4戰你來我往各拿兩勝，今天在勇士主場進行決一生死的第5戰。

作客的紅雀今天扮演「奧客」，在比賽第1個半局就揮出5支安打、1支高飛犧牲打，加上對方奉送的4個保送、1次失誤，大舉打下10分大局，讓比賽勝負提前定調。

紅雀在1上攻下10分，成為史上第1支在季後賽首局拿下10分的球隊，追平2002年美聯冠軍賽的洛杉磯天使、1968年世界大賽的底特律老虎、1929年世界大賽的費城運動家（奧克蘭運動家前身）3隊所保持，季後賽單局最多得分紀錄，但紅雀是唯一沒有揮出全壘打，就能在季後賽打下單局10分大局的球隊。

2上紅雀靠艾德曼（Tommy Edman）、迪隆（Paul DeJong）兩支長打串連再添1分，3上再利用代打的貝德（Harrison Bader）及迪隆各揮出1支帶有打點的安打，以13比0遙遙領先。

紅雀今天比賽的前3局攻下13分，也是季後賽打完3局的最高得分紀錄。

勇士先發投手佛提尼威奇（Mike Foltynewicz）在系列賽第2戰先發7局0失分，但今天只投0.1局，就奉送對手3個保送，被擊出3支安打，丟掉7分中有6分自責分，成為史上第1個在季後賽最多解決1名打者，就丟掉7分以上的投手。

接替佛提尼威奇的佛里特（Max Fried）投1.2局丟掉4分都是自責分，第3任投手傑克森（Luke Jackson）投0.2局丟2分，有1分自責分，完全壓制不住紅雀打線。

紅雀今天贏球，以季後賽首輪3勝2負技壓勇士，率先拿下國聯冠軍賽門票，國聯冠軍賽首戰將在當地時間11日進行，紅雀的對手將是洛杉磯道奇、華盛頓國民系列賽的勝方。

道奇、國民稍晚將在國聯季後賽首輪的第5戰對決，兩隊打完系列賽前4戰，以2比2戰成平手，今天將在殊死戰決定最後一張國聯冠軍賽門票的歸宿。

© 2019 AFP