東協峰會缺川普 多國領袖冷落美國官員會議

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（法新社曼谷4日電） 美國總統川普未出席在泰國曼谷舉行的東南亞國家協會（ASEAN）峰會，而是派遣較低層級的官員赴會，東協10國領袖今天有7人冷落與美國官員的會議，僅有3人及各國外長出席。

東協領袖中，只有東道主泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）、寮國總理通倫（Thongloun Sisoulith）及下屆峰會主席國越南總理阮春福出席與美國官員的會議。

與這項會議的冷清情況不同，稍早的東協會議則幾乎所有國家的元首都出席。

曼谷一名外交官告訴法新社：「當美國代表的地位不對等，東協由領導人出席並不適宜。」另一名外交官則表示：「這不是杯葛，只是其他領袖也有別的會議要參與。」

川普因為退出跨太平洋夥伴協定（TPP），被控背棄美國的亞洲盟邦，同屬超級強權的中國則在這個區域推動另外的協議和投資計畫。

華府並未派遣最高級官員出席周末的東協峰會，而是派出美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）以及白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert C. O'Brien）與會。

歐布萊恩在會議上宣讀川普的信函，邀請東協領袖於明年前3個月訪美參與特別峰會。

© 2019 AFP