伊朗人質事件40年 美國伊朗最高領袖哈米尼9名幕僚施加制裁

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（法新社華盛頓4日電） 伊朗狂熱分子衝進美國駐德黑蘭大使館的「伊朗人質事件」今天屆滿40周年，德黑蘭有數以千計民眾上街示威，美國則祭出全新制裁。

學生衝進美國大使館，挾持數十名美國外交人員和警衛為人質的40年後，示威群眾走上德黑蘭等城市街頭，高舉嘲弄美國總統川普的人像，呼喊反美口號。

那場持續444天的人質事件，是歷來第一次有電視幾乎即時轉播的全球危機。事件後美伊緊張關係從未改善，也再也沒有恢復外交。

在美國今天宣布對伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的9名幕僚施加制裁同時，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）提及40年前的人質事件。

「40年過去了，德黑蘭的革命政權屢屢證明，他們掌權後的第一場行動，凸顯其邪惡性格。」

美國財政部表示，這些人是因為在國內受「壓迫」，並把「恐怖主義」輸出到海外而受制裁，其中包括多位知名人士，像是司法部長萊希（Ebrahim Raisi），以及哈米尼的外交政策顧問維拉雅蒂（Ali Akbar Velayati）等。

川普去年退出前任總統歐巴馬簽署的伊朗核子協議，反而對伊朗施加廣泛制裁，包括試圖終結所有伊朗石油出口。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）

© 2019 AFP