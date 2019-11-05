墨西哥北部美國摩門教徒家族遇襲至少9死

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（法新社墨西哥市5日電） 墨西哥北部一個美國摩門教徒家族遭到攻擊，家族成員表示，這起事件中至少有3位女子和6個孩童慘遭殺害。案發地區因毒梟和幫派分子橫行而惡名昭彰，這起可怕案件震撼全國。

家族成員黎貝隆（Julian Lebaron）說，他的侄女開車帶着4個孩子前往機場時，在靠近美國邊界的莫拉農場（Rancho de la Mora）地區一帶遭開槍攻擊。

黎貝隆在當地相當活躍，曾公開譴責犯罪集團，他告訴方程式電台（Formula Radio）：「這是場屠殺案。」

他表示，他侄女的廂型車被縱火，車內的人慘遭活活燒死。他又說，幾小時後找到另外兩輛汽車，車上有兩名女子和兩個大約10歲男孩和女孩的屍體。

黎貝隆說，至少有另外5個孩子設法逃脫，走路回家，其中一個人遭到槍傷，據報另外還有個女孩因為逃入森林躲藏而失蹤。

奇瓦瓦州（Chihuahua）檢察官潘尼奇（Cesar Augusto Peniche）表示，受害者人數仍然「混亂」。

這起事件發生在奇瓦瓦州與索諾拉州（Sonora）之間，潘尼奇說，與當地的聯絡也很困難。

© 2019 AFP