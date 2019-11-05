川普彈劾調查　證詞首度公布

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（法新社華盛頓4日電） 美國總統川普「電話門」引發的彈劾調查證詞紀錄今天首度對外公布，前美國駐烏克蘭大使尤凡諾維契告訴調查人員，川普7月與烏克蘭總統的通話內容讓她感到不安。

這場彈劾調查在檢視川普如何施壓烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）調查他的政敵拜登（Joe Biden）。

5月突遭撤職的尤凡諾維契（Marie Yovanovitch）表示，她從助理國務卿瑞克（Philip Reeker）那得知川普數月來有意逼退她，她當下「感到震驚」。

尤凡諾維契表示，她看到川普7月25日與澤倫斯基的通話紀錄，赫然發現川普曾談到她，說她「會經歷一些事」。

尤凡諾維契說：「我不知道那是什麼意思。我非常不安，我現在還是一樣。」

根據證詞紀錄，調查人員問尤凡諾維契：「你當時感覺受到威脅嗎？」她回答：「沒錯。」

川普的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）和兒子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）也曾在社群媒體上發文抨擊她。

尤凡諾維契說，她最早得知朱利安尼介入烏克蘭政策是在去年底，當時烏克蘭官員警告她說，這位前紐約市長曾與烏克蘭前檢察總長聯絡。

國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）前高級顧問麥金里（Michael McKinley）告訴眾院調查人員，他辭職是因為川普和盟友炮轟尤凡諾維契時，國務院選擇不為尤凡諾維契說話。

麥金里曾3度請蓬佩奧為尤凡諾維契辯護，但蓬佩奧都沒什麼反應。

© 2019 AFP