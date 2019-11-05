川普接見世界大賽冠軍國民 部分球員不賞臉

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（法新社華盛頓4日電） 美國總統川普今天在白宮接見美國職棒大聯盟MLB世界大賽冠軍華盛頓國民，但部分球員不賞臉，缺席這次的慶祝儀式。

在陸戰隊樂隊演奏儼然已成為國民隊歌的洗腦兒歌「寶寶鯊」（Baby Shark）之後，川普在白宮南草坪（South Lawn）告訴國民球員及數百名球迷說：「全美都愛上了國民隊帶來的棒球。」

他說，「全美上下就只想談這件事」，然後又補上一句，「這件事和彈劾」。

川普接著說：「我喜歡國民棒球多了。」

體育冠軍隊伍造訪白宮的慶祝儀式，在川普上任後變得具有爭議色彩。過去有幾支球隊拒絕或未受邀造訪白宮，包括美國職籃NBA金州勇士、職業美式足球聯盟NFL超級盃冠軍費城老鷹，以及在世界盃女子足球賽奪冠的美國隊。

國民球員大多都參與白宮今天的活動，世界大賽25人名單僅7人缺席，包括明星三壘手倫登（Anthony Rendon）、終結者杜立特（Sean Doolittle）等。

倫登沒有立即對他的缺席做出解釋，但杜立特先前就表示他會抵制這項慶祝儀式。

杜立特告訴「華盛頓郵報」（Washington Post）說：「有很多事和政策是我不認同的，但到頭來，是與分裂性言論、賦權陰謀論，以及擴大這個國家內的鴻溝有關。」

© 2019 AFP