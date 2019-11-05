法國女星阿黛兒艾奈爾驚爆 12歲起遭導演性騷3年

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（法新社巴黎4日電） 法國凱撒電影獎（Cesar Award）影後阿黛兒艾奈爾（Adele Haenel）今天在冗長訪問中指控，她於12歲起遭發掘她的導演性騷擾長達3年。

艾奈爾指出，她在拍攝及宣傳2002年首部電影「惡魔的孩子」（The Devils）3年期間，遭到導演魯吉亞（Christophe Ruggia）虐待，自己是「恆常性騷擾」及「強吻」受害者。

她已將魯吉亞當時寄給自己的情書，交給法國調查新聞網站Mediapart，該網站耗費7個月時間，與曾參與「惡魔的孩子」拍攝的逾30人進行訪談。

艾奈爾今天於直播訪問中告訴Mediapart，她在觀看紀錄片「離開夢幻莊園」（Leaving Neverland）後，決定將此公諸於世。

「離開夢幻莊園」講述美國流行天王麥可傑克森（Michael Jackson）的生前醜聞，兩名男子指稱他們童年時遭到麥可傑克森猥褻。

艾奈爾表示，當她發現魯吉亞準備再與青少年拍攝另一部電影時，她的決心更加堅定。

魯吉亞的前伴侶也告訴Mediapart，在魯吉亞坦白愛上艾奈爾且不當撫摸艾奈爾後，她決定離開魯吉亞。

艾奈爾指控，魯吉亞「設立一個孤立我的制度，每周在他的地方都有他…一個近40歲的男子每周在房間里，與一個12至15歲的年輕女孩，試圖對她上下其手。」

艾奈爾說：「那種情況沒有模稜兩可…那毫不浪漫，那是純粹壓力。我受困在沙發上，我凍結在一切事情的核心中。」她還說，那種經驗導致她受創，讓她絕對不想再拍電影。

不過，54歲的魯吉亞強烈否認那些指控，他的律師聲稱魯吉亞「堅決駁斥」任何不當行為。魯吉亞堅稱，他與艾奈爾維持「專業及有感情關係」

法國導演工會（SRF）則表示，有鑒於這些指控，該工會正將魯吉亞除名。聲明指出：「我們想要表達我們對演員阿黛兒艾奈爾的全力支持、欽佩與肯定，在多年沉默後勇敢說出來。」

現年30歲的艾奈爾分別於2014至2015年，拿下素有「法國奧斯卡」之稱的凱撒電影獎最佳女配角及最佳女主角獎。

今年她再以電影「燃燒女子的畫像」（Portrait of a Lady on Fire），在大西洋兩岸獲得好評。

© 2019 AFP