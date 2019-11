研究：控制住溫室氣體排放 海平面仍劇烈上升

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社華盛頓4日電) 專家在今天刊出的研究報告中警告,就算全球設法在2030年前把溫室氣體排放量降低為0,海平面還是會持續劇烈上升,如同我們無法讓一艘全速前進的油輪立即停駛下來。

根據德國專家團隊的研究,從敲定巴黎氣候協定的2015年到2030年,這15年的排放量就足以讓海平面在2100年上升8公分。

根據刊登於美國「國家科學院學報」(Proceedings of the National Academy of Sciences)的研究報告,到了2300年,海平面上升的幅度將比1986年到2005年高出20公分。

在極度不可能發生的情況下,即讓溫室氣體排放量在未來11年降低為0,從1750年到2030年的排放量來看,預料到了2300年仍會導致海平面上升至少1公尺。

這可能還只是保守估計,聯合國支持的科學家已經預測,光是在本世紀末前,海水將上升26到77公分。

最新報告的作者推斷,由於中國、美國、歐洲聯盟(EU)、俄羅斯和印度前40年的排放量,到了2030年海平面將上升25公分。而20世紀的海平面上升幅度約為20公分。

柏林氣候研究機構「氣候分析」(Climate Analytics)共同執筆人諾爾斯(Alexander Nauels)告訴法新社,這項研究的目標是要展現,目前的排放量將對海平面產生顯着影響,且將在未來200年感受到。

他說,「我們都聚焦在21世紀」,並警告「有時候這會讓人有錯誤印象,以為21世紀之後什麼事都不會發生」。

