空污太嚴重 印度最高法院下令禁止焚燒農作物殘梗

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（法新社新德里5日電） 由於空污嚴重，印度最高法院今天下令首都新德里周邊地區全面停止焚燒農作物殘梗。法院指出，新德里居民持續因為空污喪失寶貴生命歲月，「這根本不該發生在文明國家」。

倡議人士提起訴訟後，最高法院諭令新德里周邊省分，立即全面停止焚燒農作物殘梗。研究結果顯示，此行徑是印度嚴重空污的主要成因之一。

法官警告指出，倘若禁令未貫徹執行，整個行政和警察體系都會被追究責任。

儘管焚燒農作物殘梗已屬非法，許多經濟困窘農民表示，他們別無其他選擇。印度政府曾試圖杜絕農民這個習慣，例如補助購買排除焚燒農作物殘梗必要性的設備，但效果不彰。此外，農民也可將殘梗轉化為生質能源團塊等較具實用價值物品，但成本偏高。

氣候政策研究員、「印度大霧霾」」（The Great Smog of India，暫譯）一書作者辛赫（Siddharth Singh）表示，政府應採取作為，賦予農作殘餘物價值，例如出資採購並以乾淨方式焚燒。

不過，印度智庫「政策研究中心」（Centre for Policy Research）研究員哈里希（Santosh Harish）認為，焚燒農作物對空污的「貢獻」被高估了。

哈里希指出：「過去幾周，殘梗焚燒確實（對空污形成）扮演重要角色，佔比約40%，但我認為新德里市長高估農民能耐，對新德里境內空污來源卻輕描淡寫…若新德里全面推卸責任，他們就搞錯重點了。」

根據哈里希的說法，新德里空污危機的主要成因是交通運輸工具、工業設施和發電廠所排放廢氣，另外還有施工粉塵。此外，嚴重空污範圍已超越首都區，涵蓋印度北部多數地區。

根據環保組織「綠色和平」（Greenpeace）3月發布的報告，全球污染程度最高的30座城市中，印度就包辦其中22座。

新德里市長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）上周表示，新德里已成「毒氣室」，罪魁禍首就是「焚燒農作物產生的煙霧」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，近年來，印度北部每遇冬季就有霧霾問題，因為大氣溫度降低、風速變慢，造成的逆溫現象將空氣中微粒困在暖空氣層下方，霧霾無處散去。對此，美國康乃爾大學（Cornell University）7月發布的報告將季節性氣候和焚燒農作物的交互作用形容為「空污的完美風暴」。

新德里的空污情形在3日急遽惡化，細懸浮微粒（PM2.5）濃度達近3年新高，接近每立方公尺1000微克，而世界衛生組織（WHO）建議的每日最高安全上限為每立方公尺25微克。

空污嚴重甚至導致飛機航班被迫延誤或改變起降地點，各級學校也關閉；經濟條件佳的居民多選擇待在有空氣清凈機運轉的住家裡。（譯者：陳韻聿/核稿：劉學源）

© 2019 AFP