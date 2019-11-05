美國摩門教徒慘死墨西哥　川普籲對販毒集團開戰

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（法新社華盛頓5日電） 墨西哥北部的美國摩門教徒家族遇襲，有9名婦孺慘死，據信是販毒集團下的毒手，美國總統川普今天呼籲墨西哥，在美國協助下對販毒集團「開戰」。

川普推文說：「如果墨西哥需要或要求協助掃除這些怪獸，美國隨時準備出手，有意願而且能夠迅速有效介入並完成工作。」

這起攻擊事件昨天發生，地點在墨西哥奇瓦瓦（Chihuahua）與索諾拉（Sonora）兩個州的交界處的莫拉農場（Rancho de la Mora）地區，當地因毒販和土匪橫行而惡名昭彰。

受害者家族成員朱利安．黎貝隆（Julian Lebaron ）告訴方程式電台（Formula Radio），他的堂妹開車帶着4個孩子前往機場時，在靠近美國邊界的莫拉農場（Rancho de la Mora）地區一帶遭攻擊，車上的人被活活燒死。

他又說，幾小時後找到另外兩輛汽車，車上有兩名女子和兩個大約10歲男孩和女孩的屍體。另外有至少5個孩子設法逃脫，走路回家。

黎貝隆在當地相當活躍，曾公開譴責犯罪集團，他告訴方程式電台（Formula Radio）：「這是屠殺。」

川普表示，墨西哥總統 羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）把打擊販毒集團列為重大議題，「但是這些集團這麼龐大又有勢力，有時需要一支軍隊才能擊敗這樣一支大軍。」

他又說：「是時候了，墨西哥應該在美國協助下對販毒集團開戰，讓他們從地表上消失。我們只等貴國了不起的新總統來一通電話。」

© 2019 AFP