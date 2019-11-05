自由之家：假新聞和網路監控猖獗 民主備受威脅

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（法新社華盛頓5日電） 人權組織「自由之家」今天表示，各國政府越來越常使用社群媒體來操縱選舉及監視公民，這對民主來說是個令人擔憂的趨勢。

法新社報導，非營利組織「自由之家」（Freedom House）的年度網路自由報告調查分析了65國，發現至少40國有「先進社群媒體監視計畫」的跡象。

報告提到，全球網路自由連續第9年退步，有些國家的政府操弄的手段就是乾脆切斷網路，有些國家則是利用宣傳網軍在社群平台上扭曲資訊。

自由之家主席阿布拉莫維茨（Mike Abramowitz）說：「許多政府發現在社群媒體上，宣傳比審查更有效。」

他說，全世界的獨裁主義者和民粹主義者同時利用人性及電腦演算法，試圖贏得選舉，粗暴踐踏那些設計來確保自由公平選舉的規則。

自由之家報告提到，假新聞是最常見破壞選舉的手法，「民粹主義者和極右派領袖不僅越來越擅長編造極易流傳的假新聞，也越來越會控制散布這些假新聞的網路」。

研究人員表示，在65個接受調查的國家中，有47個國家的個人因網路上的政治、社會、宗教言論被捕，有至少31個國家的人因網路活動而遭受肢體暴力。

在這項調查中，中國連續第4年成為全球侵害網路自由最嚴重國家，因為中國政府在近月香港民主運動期間及天安門廣場屠殺事件30周年之前加強資訊控制。

根據報告，在65個接受調查的國家中，有33國的網路自由退步，包括美國。

自由之家表示，在美國，執法單位及移民機關擴大對大眾的監視，規避可能會防礙他們行動的監督、透明及問責機制；此外，官員加大監視社群媒體平台的力道，無令狀搜索旅客的電子裝置，以搜集諸如和平抗議和批判性報導等獲憲法保障行動的資訊。

網路自由退步最多的是蘇丹及哈薩克，接着是巴西、孟加拉、辛巴威；另外，有16國的網路自由有改善，進步最多的是衣索比亞。

© 2019 AFP