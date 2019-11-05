薛哲與倫登率國民世界大賽奪冠 再爭年度個人獎

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（法新社紐約4日電） 美國職棒大聯盟MLB華盛頓國民王牌投手薛哲和明星三壘手倫登剛率隊摘下隊史首座世界大賽冠軍，，今天又分別入圍國聯賽揚獎與國聯年度MVP兩項個人年度大獎。

薛哲（Max Scherzer）本季例行賽戰績11勝7敗，防禦率2.92，有機會拿下生涯第4座象徵投手最高榮譽的賽揚獎（Cy Young Award），和他競爭國家聯盟賽揚獎的球員，還有洛杉磯道奇的韓籍選手柳賢振（Ryu Hyun-jin）及紐約大都會的迪格隆（Jacob deGrom）。

若薛哲能拿下個人第4座賽揚獎，將能追平前亞特蘭大勇士「瘋狗」麥達克斯（Greg Maddux）和退役費城費城人名將卡爾頓（Steve Carlton）的成就。麥達克斯曾在1990年代連4年獲獎；卡爾頓在1970和1980年代抱回4座賽揚獎。

生涯拿過最多賽揚獎的是7度獲獎的「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens），其次是5度獲獎的「巨怪」強生（Randy Johnson）。

美國聯盟賽揚獎入圍的有休士頓太空人兩大王牌柯爾（Gerrit Cole）和魏蘭德（Justin Verlander），以及坦帕灣光芒的莫頓（Charlie Morton）。

倫登（Anthony Rendon）入圍國聯年度最有價值球員（MVP）獎，跟他競爭的還有密爾瓦基釀酒人的葉立奇（Christian Yelich）與道奇的貝林格（Cody Bellinger）。

倫登例行賽灌進全大聯盟最多的126分打點，打擊率3成19，擊出聯盟最多的44支二壘安打。

美聯MVP入圍者有太空人的布里格曼（Alex Bregman）、洛杉磯天使的楚勞特（Mike Trout）、奧克蘭運動家的希米恩（Marcus Semien）。年度新人部分，美聯有太空人的阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）、光芒的洛威（Brandon Lowe）、巴爾的摩金鶯投手泯恩斯（John Means）入圍；國聯入圍者則是大都會的阿隆索（Pete Alonso）、勇士投手索羅卡（Mike Soroka）、聖地牙哥教士的塔提斯（Fernando Tatis Jr.）。

年度最佳教練入圍者，美聯有明尼蘇達雙城的包德利（Rocco Baldelli）、光芒的凱許（Kevin Cash）、紐約洋基的布恩（Aaron Boone）；國聯則有釀酒人的康索（Craig Counsell）、勇士的史尼克（Brian Snitker）、聖路易紅雀的席爾特（Mike Shildt）。

年度MVP、賽揚獎、年度新人及年度總教練獎得主，下周將由美國棒球作家協會（Baseball Writers' Association of America）公布。

投票是在例行賽結束後進行，所以季後賽的表現並不會有所影響。

© 2019 AFP