憂如川普通俄 美官員警告留心外國勢力介入大選

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（法新社華盛頓5日電） 有鑒於俄羅斯3年前涉嫌協助川普競選陣營，在2020年美國總統大選倒數1年之際，美國安全部門官員在今天警告，外國勢力有插手干預大選的可能。

法新社報導，美國國防部、國家情報總監辦公室和聯邦調查局等7個安全相關單位首長發布聯合聲明，表示目前沒有跡象顯示聯邦層級或州層級的選舉基礎設施遭受破壞或干擾，計票作業無虞。

不過，他們說：「我們的敵手想要破壞我們的民主體制、左右公眾情緒，並影響政府政策。」

「俄羅斯、中國、伊朗和其他懷有惡意的外國勢力，都將試圖干預投票過程、影響選民觀點。」

美國今天有多個州舉行州長選舉，且總統大選進入最後一年倒數階段，國防部等單位選在今天發布聲明，用意是提醒選民，美國政壇至今仍無法擺脫俄羅斯對2016年總統大選所造成的影響。

儘管川普本人仍舊否認，美國多個情報單位的首長均表示，2016年期間，俄羅斯情報單位除幕後主導入侵民主黨電腦伺服器和通訊系統，也企圖透過電子途徑闖入各州和地方層級投票系統。

而並行作業還包括，由俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）親信控制的「酸民農場」（troll farm）發動大規模社群媒體攻勢，用以拉擡川普聲勢、中傷他民主黨籍對手希拉蕊・柯林頓（Hillary Clinton）。

那次的經驗暴露出，網路安全、政治活動、選民登記和投票機制上都存有嚴重的弱點，且選民很容易受到媒體操控和假新聞影響。

美國情報單位首長們說：「對美國政府來說，選務安全是優先要務。」

「美國政府正與全部50個州和領地、地方官員、私部門夥伴通力合作來找出威脅、全面分享資訊、保護民主程序。」

© 2019 AFP