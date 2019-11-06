智利暴力抗議 南美解放者杯冠軍賽連兩年改地

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（法新社巴拉圭亞松森5日電） 南美解放者杯足球賽冠軍戰原訂於智利首都聖地牙哥進行，因智利暴力抗議不斷而換到秘魯首都利馬舉行，是這項賽事的冠軍賽連續兩年換地點舉辦。

智利這次超過兩周的暴力抗議，已經造成20人喪生，迫使智利政府取消原訂在11月、12月舉行的亞太經濟合作會議（APEC）及Cop 25氣候變遷大會。

南美解放者杯足球賽（Copa Libertadores）這場由地區冠軍阿根廷的河床隊（River Plate）對上巴西的佛朗明哥隊（Flamengo）之戰，將於原訂的比賽日期23日進行，但比賽地點由聖地牙哥（Santiago）換到利馬（Lima）。

南美足球總會（CONMEBOL）在亞松森（Asuncion）的會議後表示，這個決定是出於「不可抗力和公共秩序的新情勢」，並在「考量球員、公眾和代表團的安全」後決定。

聲明中提到：「這個選擇是基於秘魯政府提議，並根據該國給予的安全保證。」

這是這項比賽連續第2年更換冠軍戰比賽場地，去年由河床隊和博卡青年隊（Boca Juniors）的「阿根廷內戰」，原訂在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）進行，但因為博卡青年隊的巴士在布宜諾斯艾利斯遭到河床隊球迷攻擊，因此讓比賽改到西班牙首都馬德里（Madrid ）進行。

© 2019 AFP