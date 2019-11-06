謀發展5G T-Mobile與史普陵特合並有望

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（法新社華盛頓5日電） 美國聯邦傳播委員會（FCC）今天同意全國第3大及第4大無線通訊公司T-Mobile與史普陵特（Sprint）合並，可望有利於發展第5代行動通訊技術（5G）網絡。

繼美國司法部反壟斷官員3個月前表達同意後，聯邦傳播委員會也同意了這項價值達260億美元的交易。

聯邦傳播委員會以3比2的表決結果予以同意，條件是史普陵特要把旗下Boost Mobile預付卡部門出讓給迪許（Dish）衛星廣播集團，迪許集團會開始打造新的全國無線網絡。

支持這項交易的人表示，T-Mobile與史普陵特合並，將創造一個強大的全美第3大無線通訊營運商，僅次於威瑞森通訊公司（Verizon）和AT&T公司（AT&T），將有資源投入5G網絡的發展。

聯邦傳播委員會主席派伊（Ajit Pai）說：「這項交易有助於確保美國在5G領域的領導地位，終結美國鄉村地區的數位落差現象，並加強寬頻市場競爭。」

但一些批評者認為，這項交易會減少美國消費者的選項，最終導致更高的價格。

投反對票的傳播委員羅森沃賽爾（Jessica Rosenworcel）說，這項交易會導致3家企業掌控99%的無線市場。她在聲明中提到：「不管以什麼方式衡量，這項交易都會拉高價格、降低品質、減緩創新，正好在我們要開始部署新一代無線技術的時候。」

T-Mobile與史普陵特曾表示，在全美十多個州的反壟斷相關異議解決之前，不會針對這項交易做最後確認。兩家企業預期明年完結此案。

聯邦傳播委員會表示，T-Mobile與史普陵特承諾部署5G服務，在3年內覆蓋97%的美國用戶、6年內提高到99%。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）

© 2019 AFP