2020大選前哨戰 肯塔基等州長選舉登場

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（法新社華盛頓5日電） 美國多州選民今天將前往投票所選出州長或州議會議員，在2020大選到來前，總統川普的支持度將提前受到考驗。

華府捲入彈劾戲碼之際，肯塔基州、密西西比州和維吉尼亞州的選舉結果，將被用於觀察彈劾危機是如何影響選民、川普在共和黨重鎮的支持度有多強，以及民主黨人在郊區的影響力是否日益提高。

若共和黨在這些奇數年選舉的州取得勝利，四面楚歌的川普勢必會拿來大肆吹捧，說這顯示了大家對他的支持。

正常狀況下，極度保守、2016年川普大勝希拉蕊．柯林頓30個百分點的肯塔基州以及密西西比州（川普2016年贏了18個百分點），根本是連提都不需要提的地方。

但川普支持度現在跌落到4成以下，以致他上周末必須前往密西西比州、昨天還得跑去肯塔基州的列星頓（Lexington）固票。

彈劾似乎凝聚了川普鐵粉的向心力，紐約時報／謝納學院（New York Times/Siena College）昨天公布的民調顯示，川普全國支持度薄弱，但在密西根州和賓州等關鍵搖擺州的核心支持度依舊堅強。

政治分析網站FiveThirtyEight.com.指出，肯塔基州長之戰呈五五波，密西西比州則以共和黨較有勝算。

民主黨全國委員會主席培瑞斯（Tom Perez）表示，川普前往肯塔基州造勢，凸顯共和黨對今天選戰的不安。

「他過去以30個百分點之差贏得肯塔基，今晚卻去了那裡，因為選情相當激烈。」

民主黨人認為，此次若能拿下維吉尼亞州，就稱得上是重要勝利。過去10年維州慢慢轉向支持民主黨，民主黨人希望川普在那裡的極度不得民心以及郊區選民影響力擴大，有助民主黨人拿下1990年代以來的首次勝利。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）

© 2019 AFP