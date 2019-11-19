任天堂東京直營店22日開幕

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（法新社東京19日電） 任天堂（Nintendo）22日將在東京開設日本第一家直營店，料將成為遊戲迷的新聖地，將提供從超級瑪利歐（Super Mario）馬克杯到薩爾達傳說（Zelda）手提包等各種商品。

這家直營店座落於澀谷區重新開幕的Parco百貨公司6樓，距離澀谷車站外人潮洶湧的着名十字路口僅有幾分鐘路程。

這處巨大零售空間也包含販售知名遊戲品牌商品的店家，像是卡普空（Capcom）以及寶可夢（Pokemon）等。

遊戲業巨頭任天堂這家零售店是日本第一家直營店，也是全世界的第2家。第一家位在紐約。

任天堂高層在22日正式開幕前的新聞發布會上表示：「年輕人和外國人會湧入澀谷區。我們選擇這處地點，目的是要吸引更廣泛的人潮。」

任天堂一半的庫存商品會專門在這家商店出售，販售的商品多達1000種，包括遊戲硬體和軟體，還有以瑪利歐、卡普空以及任天堂熱門遊戲中的其他角色為招牌的服裝、馬克杯和文具等。

同一層樓還有一些店家，提供其他知名遊戲品牌的商品。官員們期望這裡將成為吸引遊客以及日本遊戲粉絲和漫畫粉絲的主要景點。

© 2019 AFP