土星最大衛星泰坦 表面有山脈湖泊山丘

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（法新社巴黎18日電） 科學家今天說，土星有眾多衛星，最大的一顆有湖泊、山脈與沙丘，在與塑造地球一樣的許多力道作用下，表面有鑿刻痕跡。

加州理工學院（California Institute of Technology）科學家羅培斯（Rosaly Lopes）率領的團隊說，土星最大衛星泰坦（Titan，又稱土衛六）可觀察到的外觀，「從地質角度而言是太陽系中最多樣的」。

科學家在發表於「自然天文學」（Nature Astronomy）的文章中表示：「儘管地球與泰坦的物質、氣溫與重力場有所差異，許多表面特徵卻很相似，可以解讀為相同地質作用的產物。」

科學家說，他們使用卡西尼太空探測船（Cassini）取得的雷達與紅外線資料，填補繪製泰坦地圖中的許多空白。卡西尼太空探測船2017年完成20年任務後墜毀於土星。

他們說，泰坦的沙丘與湖泊相對年輕，而山地形成時間似乎較早。泰坦距地球約12億公里。

科學家說，泰坦表面在沉積物堆積與侵蝕下有高有低，「隨着緯度不同而有明顯的多樣地形，赤道有沙丘，中緯度部分有平原，兩極地區地形曲折且有湖泊」。赤道周圍地區很乾燥，越靠近極地地區濕度越高。

跟地球一樣，泰坦的地貌是由多種力量形塑而成，包括撞擊坑、液體與空氣侵蝕、含有甲烷的雨水、地殼板塊運動與可能的火山活動。

任職於巴黎-薩克雷大學（Paris-Saclay University）的團隊成員勒高爾（Alice Le Gall）說，泰坦「是唯一已知表面有液體的外星星體」。

勒高爾告訴法新社，甲烷在超低溫狀態以固體、液體與氣體3種狀態存在。甲烷可以製造類似地球下雨的循環，形成河流、湖泊，之後再蒸發成雲。

© 2019 AFP