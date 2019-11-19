川普提前年度健康檢查 白宮醫師駁胸痛傳聞

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（法新社華盛頓19日電） 美國總統川普在未對外公布下，提前在華府進行部分年度健康檢查，引發外界臆測，他的醫師今天否認川普最近胸痛的傳聞。

川普禦醫康利（Sean P. Conley）在白宮發布的聲明中說，73歲的川普16日在華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）待了一個多小時，做「檢查、待在實驗室與參與討論」。

康利說：「儘管外界有些推測，總統沒有任何胸痛癥狀，他也沒有因為任何緊急或急性問題接受評估或治療。我必須特別說明，他沒有進行任何專門的心臟或神經學評估。」

一些華府報導說，這次檢查不在川普行程中，是因為川普胸部不舒服而排入。

康利說：「由於行程的不確定性，這次健檢沒有記錄起來。」他稱這次健檢是「例行、事先計畫好的」。

白宮的聲明包含總統膽固醇檢查結果，還提到健檢結束後，川普在醫院跟軍人眷屬，還有醫院職員談話。

白宮新聞秘書葛里向（Stephanie Grisham）16日說，川普趁着周末空閑完成部分的年度健檢項目，他在「2020年將非常忙碌」，必須打連任競選選戰。

「華盛頓郵報」昨天發表一篇社論，對川普做健康檢查的官方理由提出質疑。

華郵以「川普密訪醫院引發諸多揣測」為題，稱美國人民有權知道川普的健康狀況，以及他的健康情況是否會影響工作。

華郵提問：「他不是2月才做過檢查？他的例行健檢何時變成分階段進行？為什麼是周六到醫院，不像前幾次的健檢，為什麼沒有事先宣布或列在公開行程中？」

做完健檢的隔天，川普在推特發文說，他展開年度健康檢查，稱「一切都很好（很棒！）」。他又說，他明年將完成檢查。

© 2019 AFP