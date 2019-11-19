川普會Fed主席談經濟 氣氛友好未聞火藥味

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（法新社華盛頓18日電） 美國總統川普今天在白宮會晤聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），共商經濟和利率問題，氣氛友好不見火藥味。川普先前常在推特發文批評鮑爾和聯準會政策。

聯準會在聲明中表示，鮑爾在會談中向川普傳達的訊息，與他上周赴國會作證時所言相去不遠。鮑爾當時說，美國經濟態勢良好，聯準會目前可能暫停降息。聯準會今年3度調降基準利率，以支撐經濟。

今天的會談恐使各方更加擔心白宮正在對鮑爾施以更強的公眾壓力，要求聯準會積極降息。外界長期認為，聯準會的獨立性對其正確管理利率政策的能力至關重要，儘管歷任總統有時也會設法推動聯準會降息，但通常都是私下為之。

聯準會說，鮑爾今天在白宮與川普會談時，再度強調這個美國央行的獨立性。

大多數經濟學家說，鮑爾會繼續抵抗來自川普的壓力。若幹人士認為，相對於柏南奇（Ben Bernanke）等歷任聯準會主席，鮑爾政治靈活度較高。

英國研究和諮詢機構牛津經濟公司（Oxford Economics）經濟學家波斯揚齊克（Kathy Bostjancic）說：「我沒發現政治壓力對鮑爾產生任何影響的證據。」

過去幾個月來，川普一再抨擊他一手提拔的鮑爾，對聯準會降息幅度未如他所願大為不滿。川普痛斥聯準會官員是一群「笨蛋」，堅稱把利率降到更低，甚至如歐洲和日本降至負值，美國經濟和股市表現會更加亮眼。

川普今天推文說，他和鮑爾進行了一場「非常良好且愉快」的會談，還說雙方討論了「利率、負利率、低通膨、寬鬆（政策）、美元強勢和對製造業的影響，以及美國與中國和歐盟等之間的貿易等等」。

聯準會說，財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）也參與了這場會談。

這是鮑爾自2018年就任聯準會主席以來，至少第2次與川普舉行會談。兩人今年2月在白宮共進晚餐，除了討論美國經濟，還聊了職業美足NFL超級盃（Super Bowl）和老虎伍茲（Tiger Woods）的高爾夫賽事。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）

© 2019 AFP