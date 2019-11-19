戀童癖法國醫生 秘密日記揭涉猥褻200童黑幕

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（法新社拉羅雪爾18日電） 法國一名退休外科醫生被控對4名未成年人伸出魔爪，警方在調查時搜出他的秘密日記，發現受害者可能達200人，使這恐怕成為法國最大一起戀童癖案件。

法新社報導，68歲的拉史考奈克（Joel Le Scouarnec）涉嫌強暴鄰居的女兒、性侵害及猥褻暴露，預計將在3月受審。

這些指控涵蓋的時間，包括他在法國中部和西部醫院執業的30年時間。

他第一次遭到指控是在2017年的年初，一名6歲女童的父母指控他強暴，這名女童住在他位於西南城鎮容紮克（Jonzac）住處的社區。

拉史考奈克也被控強暴一名年輕的親戚、性侵另一名年輕的親戚及對一名年輕病患施暴。

上述指控提出後，調查人員發現秘密日記，因此展開第2次調查。拉史考奈克在日記中描述了與其他數十名兒童有關的性愛場景。

那些兒童的名字都被他列在日記里，警方因此循線追蹤，試圖獲得他們的證詞。

拉羅雪爾市（La Rochelle）檢察官祖喬維奇（Laurent Zuchowicz）今天說：「在（第2次）的調查中，發現可能有250人是戀童癖行為受害者。」

他還說，警方能詢問到的有209人，對於嫌犯施暴過程，「受害者中有幾人記得非常清楚」。

拉史考奈克的律師堅稱日記內容只是純粹的「幻想」，但有184人正式對拉史考奈克提出控訴，其中有181人在案發時是未成年人。

部分宣稱慘遭拉史考奈克毒手的受害人委任律師沙塔（Francesca Satta）告訴法新社：「他們對自己遭受的事記得非常清楚卻從未談起，原因是他們感到害怕。」

最新的指控可能讓拉史考奈克成為法國最大宗戀童癖審理案件主角。他2005年就曾因被發現持有兒童色情物被判4個月緩刑。

除了日記以外，最近的調查還在拉史考奈克家中，發現更多兒童色情影像和情趣用品。

如果首批指控罪名成立，這名已退休的醫師將面臨最高20年有期徒刑，他將於3月13日到17日在法國西南部城鎮聖特斯（Saintes）受審。

© 2019 AFP