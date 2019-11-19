美選民對LGBT參政漸改觀 2020大選有看點

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（法新社紐約18日電） 37歲的美國民主黨人彼得・布塔朱吉（Pete Buttigieg）以坦承形象爭取參與2020年總統選戰，他的崛起令人思考，美國是否已準備好選出一位公開承認同性戀傾向的總統。

布塔朱吉曾在阿富汗服役，現為印第安納州南本德市（South Bend）市長，他於今年一月宣布考慮競選總統，當時除了南本德市市民約10萬人之外，很少人知道他是誰。

如今，他在民主黨初選中屬於前段班，經常在競選場合與身為中學教師的伴侶卻斯頓（Chasten Buttigieg）一起出現，若布塔朱吉當選，卻斯頓將成為美國有史以來第一位「第一先生」。

布塔朱吉喜歡別人以「彼得市長」相稱，他募得的款項大量湧入，在上周末愛阿華州的民意調查也取得第一。愛阿華州是民主黨黨內初選第一個投票的州。

最新全國民調顯示，布塔朱吉在黨內角逐提名的人選中位居第4，排在前副總統拜登（Joe Biden）、參議員華倫（Elisabeth Warren）、參議員桑德斯（Bernie Sanders）之後，這3人年齡都在70歲以上，經驗相對於布塔朱吉更豐富。

布塔朱吉宣稱自己活化了南本德這座工業城市，並欲終結現任總統川普（Donald Trump）的「恐怖秀」。

布塔朱吉並不深談自己的性傾向，但他曾直率地聊到自己於2015年出櫃、2017年與卻斯頓訂婚的決定。

自2009年至今，歐洲已有數國選出同性戀領袖，而在美國，同性戀、雙性戀、跨性別族群（LGBT）及女性參選人角逐總統大位的障礙仍牢不可破。

前總統歐巴馬（Barack Obama）於2008年當選為美國首位黑人總統，在他之前，美國的43位總統全是白人男性，沒有一人公開出櫃。

不過，支持同性戀候選人的「勝利基金會」（Victory Fund）主席派克（Annise Parker）說，近年，尤其聯邦最高法院於2015年宣布同性婚姻合法後，LGBT及酷兒（Queer）候選人的能見度就有了很大的改變。

她自己曾於2010年到2016年擔任休士頓市長，她回憶，「我當選時，前百大城市中，我是第一個、也是唯一的LGBT市長」；而「現在有3位市長，還有兩位州長，兩位參議員。我們（指LGBT族群）的最高層級政治人物人數增加得很快」。

在布塔朱吉之前，卡格（Fred Karger）也曾於2012年試圖爭取代表共和黨競選總統，他是第一位公開出櫃的總統選戰競爭者，但未能在初選中勝出。

勝利基金會網站經常更新美國LGBTQ族群當選官員的地圖，除了南達科他州及密西西比州之外，目前各州各級政府共有762人。

近期全國民調顯示，選民對LGBTQ候選人的態度比以往更開放。今年5月，民調機構蓋洛普（Gallup）調查發現，76%的受調者聲稱願意投票給同性戀候選人，這是1978年類似調查結果的3倍。

在哈佛政治研究所（Harvard Institute of Politics）研究選民行為的伏爾佩（John Della Volpe）說，2020年總統大選的選民，多數不在乎候選人的性傾向，尤其是年輕人，「選民想要的特質是正直、願景、誠實、生活經驗」；他認為「只關注年齡、種族、性別、性認同的風險都太高了」。

伏爾佩表示，以正直及誠實來說，公開出櫃是種「力量」，布塔朱吉身為「在身分認同中掙紮的年輕人」的故事，聽起來就很真實。

但還是有些選民不願支持LGBTQ候選人。今年10月公布的一項民調顯示，45%的受調者認為美國尚未準備好、或可能尚未準備好選出同性戀總統。

支持LGBTQ族群的人說，即使布塔朱吉未能贏得初選，他的參與也會留下長久的傳承意義。

派克說，布塔朱吉「已經打破了障礙」，他做得很好的一點是，他展現自己是徹頭徹尾的美國人，並對他的伴侶關係完全坦承。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）

© 2019 AFP