親中政府回鍋 斯里蘭卡與北京勢將恢復活絡

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（法新社可倫坡19日電） 高350公尺、尚未完工的蓮花塔矗立於可倫坡，紫色頂部高聳天際，近年卻因涉貪腐指控而遲未完工；這些當初典型中國在斯里蘭卡挹資的建設，如今有望隨親中的新總統就職而重新活絡。

拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）在17日的總統大選勝出並於昨天宣誓就職。隨着拉賈帕克薩家族重新掌權，專家認為北京勢力也很可能將重返斯里蘭卡。

拉賈帕克薩的胞兄馬辛達（Mahinda）執政10年後，2015年被控貪腐與任人唯親而黯然下台，但不到5年家族又重返執政；馬辛達擔任總統期間，斯里蘭卡向中國貸款近70億美元，使中國擠下日本成為當地基礎建設的最大金主。馬辛達這次在弟弟當總統後成為總理。

但當初一些貸款所做的基礎建設被批評為蚊子館，像是耗資2.1億美元蓋的一座機場卻連商業航班都沒有，2016年還出現軍人去機場趕野牛、大象與鹿的窘況。

中國另資助興建一座可容納3.5萬人的板球體育館，但鮮少舉辦賽事，在可倫坡建的一座藝術展演中心也常空在當地，此外還有一座未運轉的電廠。

分析家沙拉凡納穆圖（Paikiasothy Saravanamuttu）告訴法新社：「中國提供給人權紀錄不彰拉賈帕克薩政權的，是國際外交保護與發展所需的資金。」中國則可在印度的後院取得潛在的戰略立足點，2014年就有2艘中國潛艦泊靠可倫坡。

拉賈帕克薩表示，斯里蘭卡之所以得向中國借錢，是因難在其他地方貸到款；全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」（Eurasia Group）南亞風險分析師伯瑞（Akhil Bery）表示，這樣的說法不能算錯。

伯瑞說，中國貸款給斯里蘭卡也不全然都是壞事，「像中資挹助的可倫坡國際貨櫃港，就已有收益」。

伯瑞認為，斯里蘭卡這次選後，施政軸心會重返親中軌道，雖然另從世界銀行、亞洲開發銀行等管道也可取得資金，「但中國是斯里蘭卡最大投資者與貸款方，意味與中國保持緊密關係無可避免」。

© 2019 AFP