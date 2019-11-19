音樂神童莫札特樂譜手稿 逾37萬歐元落槌

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（法新社巴黎18日電） 「音樂神童」莫札特16歲時創作的2分鐘樂譜手稿今天高價拍出，以37萬2500歐元落槌，高出拍賣公司蘇富比（Sotheby's）預估。

這份1772年手寫的樂譜原本預估價值20萬歐元，成交價多了近1倍。

這份未曾發表的簽名手稿有小地方修正和小幅修改，其中一修改可能是出於莫札特（Wolfgang Amadeus Mozart）父親利奧波德（Leopold）之手，先前由莫札特的姊姊南妮兒（Nannerl）保存在故鄉奧地利薩爾茲堡（Salzburg），之後一度成為同為奧地利人的作家茨威格（Stefan Zweig）收藏。

這是莫札特6首小步舞曲K.164（Six Minuets K.164）中，唯一仍在私人收藏家手中的樂曲，原本為瑞士着名收藏家夏彭尼耶（Jean-Francois Chaponniere）館藏。

莫札特從小展露音樂天份，很小就在父親指導下開始作曲。

另一家拍賣公司佳士得（Christie's）下周將拍賣珍貴的莫札特肖像畫，一幅他13歲時的畫像。

這幅畫也是少數仍由私人收藏的莫札特肖像，預估可賣得80至120萬歐元。

© 2019 AFP